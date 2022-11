Samsung Galaxy S22 : Une excellente offre à découvrir avant le Black Friday

Le mois de novembre est enfin arrivé, ce qui veut dire que le Black Friday n’est plus très loin de nous maintenant. Les constructeurs, revendeurs et distributeurs se préparent tous pour cette période pas comme les autres, où il est possible de dénicher les meilleures affaires avant Noël. Afin de ne pas être noyé au milieu des milliers d’offres, certains fabricants ou sites marchands décident de dégainer des promotions un peu plus tôt que prévu, comme avec Samsung et son Samsung Galaxy S22, qui bénéficie aujourd’hui d’une offre des plus alléchantes.

Où trouver le Samsung Galaxy S22 au meilleur prix ?

Le Samsung Galaxy S22 est l’un des smartphones les plus prisés du moment, et l’un des modèles les plus récents de la marque. Disposant de 8 Go de RAM et d’un processeur Exynos 2200 8 cœurs, il vous permettra de jouer aux jeux les plus récents du marché, comme Genshin Impact ou Tower of Fantasy, sans compromettre la qualité de ces derniers.

Généralement vendu au prix de 859 €, le Samsung Galaxy S22 est en ce moment au cœur d’une très belle offre de la part de Samsung. Sur le site de Darty, il est possible d’avoir droit à une réduction immédiate de 210 €, faisant descendre le prix à seulement 649 €. Mieux encore, si vous profitez de l’offre de remboursement de Samsung de 100 €, il est possible d’obtenir le Samsung Galaxy S22 à seulement 549 €.

La réduction s’affichera une fois le produit dans votre panier, mais cette offre prendra fin dès mercredi. Si vous n’avez pas envie d’attendre le Black Friday et que vous souhaitez ce modèle, difficile de passer à côté de cette offre.