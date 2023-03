Bon plan : Le realme GT Neo 3 5G bénéficie d’une promotion limitée à ne pas manquer

Bien que la marque realme soit assez méconnue par chez nous, elle a réussi à se faire une petite place dans le monde très compétitifs des smartphones avec des appareils disposant bien souvent d’un rapport qualité-prix assez imbattable. Au rayon des modèles les plus récents et les plus prisés du fabriquant, on retrouve le realme GT Neo 3 5G qui est normalement affiché largement au-dessus des 450 €, mais qui bénéficie aujourd’hui d’une offre limitée chez Amazon des plus intéressantes.

Où trouver le realme GT Neo 3 5G au meilleur prix ?

Si vous recherchez un bon smartphone capable de faire tourner les jeux les plus récents à l’image de Summoners War: Chronicles, mais que vous disposez d’un budget limitée, les smartphones realme méritent le coup d’oeil. Comme ce realme GT Neo 3 5G, qui dispose de 8 Go de Ram pour 256 Go de stockage, avec un processeur Dimensity 8100 lui permettant d’afficher une fluidité à toute épreuve sur son écran 6,7 pouces allant jusqu’à 120 Hz.

Pour un tel smartphone, il faut normalement y mettre le prix, mais l’offre disponible aujourd’hui sur Amazon rend ce smartphone nettement plus abordable. Normalement affiché autour des 470 € en temps normal, le realme GT Neo 3 5G est aujourd’hui disponible pour 399 € seulement.

Un excellent rapport qualité-prix pour ce smartphone, qui dispose même d’une édition spéciale Dragon Ball Z pour les intéressés.