Le Realme 9 Pro+ est en promotion et passe sous les 300 euros

Les soldes d’été continuent avec aujourd’hui l’arrivée de la troisième démarque, qui donne accès à tout un tas de nouvelles promotions chez différents sites marchands. L’occasion de dénicher des bons deals encore jamais vus dans les autres démarques, à l’image du récent Realme 9 Pro+, qui voit déjà son prix passer en dessous de la barre symbolique des 300 €, avec un réduction qui vous vient d’Amazon.

Où trouver le Realme 9 Pro+ au meilleur prix ?

Amazon liste donc le Realme 9 Pro+ dans son modèle 5G avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire à un prix défiant toute concurrence. Généralement affiché autour des 350 €, le Realme 9 Pro + bénéficie aujourd’hui d’une promotion et est disponible pour seulement 299 €.

Une réduction qui est forcément bonne à prendre sur ce smartphone de milieu de gamme qui dispose de performance très intéressantes, grâce à un processeur MediaTek Dimensity 920 relativement puissant pour cette gamme de prix, et un écran AMOLED 90 Hz du plus bel effet, sans oublier une partie photo très convaincante.

Nous avons pu tester de notre côté le Realme 9 Pro+ dans sa Free Fire Edition, qui change un peu le look de ce modèle de smartphones, et on peut dire que le produit nous a montré qu’il était très satisfaisant, avec un excellent rapport qualité-prix.