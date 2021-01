Bohemia Interactive : Une bonne année 2020 pour les papas de DayZ

Comme chaque début d’année, l’industrie du jeu vidéo fait un peu son bilan publiquement, du moins lorsque les chiffres sont bons. C’est comme ça que l’on a pu apprendre que la Nintendo Switch s’est excessivement bien vendu au cours de 2020, dominant complètement le marché japonais et anglais par exemple. Aujourd’hui, parlons de chiffres un peu plus modestes, mais tout aussi encourageants, concernant Bohemia Interactive.

Arma 3, DayZ et Vigor en tête

On pourrait croire, à tort, que les studios de développement basés en Europe de l’Est ont une durée de vie limitée. Surtout après que CD Projekt Red ait fortement chuté en bourse à la suite de la sombre affaire Cyberpunk 2077. Cela étant, il s’agit évidemment d’une idée reçue bête et méchante, puisqu’au regard des faits, un certain Bohemia Interactive fêtera bientôt ses 22 ans d’existence. Le studio basé à Prague, en République Tchèque, réalise même de très jolis scores sur les 12 derniers mois.

C’est ce que les équipes ont souhaité mettre en avant, sur leur blog, avec un récent article. On peut y apprendre, sans grande surprise, que DayZ est toujours le jeu le plus vendu et le plus joué du studio Tchèque, avec 4,1 millions de nouveaux joueurs en 2020. Mais aussi que Arma III, une simulation militaire sortie en 2013, accueille toujours beaucoup de monde, puisque ce ne sont pas moins de 2,3 millions de joueurs actifs qui ont pu être recensés au cours des 12 derniers mois.

Enfin c’est surtout leur dernière sortie qui attire l’œil. Disponible depuis un petit mois et demie, Vigor est un jeu de survie adoptant le modèle free-to-play, qui prend place dans un univers post-apocalyptique faisant à la fois écho à DayZ et à S.T.A.L.K.E.R. Notez que le titre, tout juste disponible donc, compte déjà 4,6 millions de joueurs. Bohemia Interactive conclus sur article en précisant que plus de 50 postes sont à pourvoir au sein de ses équipes, et que ces dernières vont continuer à travailler dur pour améliorer leur moteur Enfusion.