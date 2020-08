Une BlizzCon numérique sera organisée début 2021

Annulée fin mai en raison de la crise sanitaire, la BlizzCon reviendra dans un format numérique en début d’année prochaine. L’information a été officialisée par Blizzard lors de la communication de ses résultats financiers du dernier trimestre fiscal.

Canaliser l’esprit de la BlizzCon

S’étant exprimé sur le sujet au cours d’une conférence téléphonique, J. Allen Brack, le président du studio américain, a déclaré ceci : « Nous prévoyons de canaliser l’esprit de la BlizzCon dans un événement virtuel au début de l’année prochaine. Nous sommes vraiment heureux d’avoir une communauté passionnée et engagée et nous sommes impatients de partager ce sur quoi les équipes ont travaillé pour cet événement. »

Bien que l’entreprise n’ait pas encore dévoilé le planning de l’événement, elle pourrait présenter de nouvelles extensions pour World of Warcraft et Hearthstone ainsi que nous donner des nouvelles de Diablo 4, Diablo Immortal et Overwatch 2. On peut aussi espérer une annonce pour le potentiel remaster de Diablo 2, Diablo 2: Resurected. Réponse dans les mois à venir.