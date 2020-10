Blade Runner : Enhanced Edition reporté à une date indéterminée

Vous l’aurez peut-être remarqué en regardant l’actualité et les sorties récentes, la mode Cyberpunk est de retour sur nos consoles et PC. Bien sûr, l’arrivée tant attendue de Cyberpunk 2077 n’y est pas étrangère. Mais plutôt que de regarder vers l’avant et de développer du neuf, Nightdive Studios ont une politique bien à eux : faire revenir d’entre les morts des titres d’antan. C’est ainsi qu’un certain Blade Runner : Enhanced Edition fut mis sur les rails.

Le remaster prend du retard

On connait Nightdive Studios pour ses multiples portages de jeux d’une autre époque, vaguement retouchés visuellement. Ce sont eux qui ressuscitaient Turok et sa suite il y a quelques temps, qui offrirent un coup de jeune à Doom 64, ou encore qui préparent l’arrivée d’un remaster de Shadow Man, l’adaptation oublié d’un Comics méconnu. Mais s’il ne fallait retenir le studio que pour un seul projet, alors il s’agirait évidemment de son plus ambitieux : System Shock 3.

C’est aussi l’entreprise derrière Blade Runner : Enhanced Edition, une version améliorée du Point and Click adulé de 1997, adaptation de la nouvelle de Philip K. Dick (Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques). Avare en informations, ce remaster était jusque là prévu pour l’année 2020, sans plus de précisions. On aurait donc pu s’attendre à une arrivée surprise pendant les fêtes. Il n’en sera finalement pas ainsi.

La bonne nouvelle, c’est que le développement est toujours en cours, et tient visiblement à cœur l’équipe en charge. La mauvaise, c’est que cette dernière rencontre un paquet de problèmes sur cette édition remasterisée, notamment à cause du code complexe de l’original. Ainsi, comme le confiait le directeur de Nightdive Studios au site Eurogamer, la sortie initialement programmée pour 2020 est finalement reportée à une date indéterminée, et ce jusqu’à nouvel ordre. Pas de Blade Runner sous le sapin donc…

Blade Runner : Enhanced Edition est prévu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.