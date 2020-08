Black Myth: Wu Kong : Un action-RPG chinois ambitieux s’annonce sur consoles et PC

Loin des géants de l’industrie récurrents dont nous avons l’habitude de parler depuis des années, les projets conséquents peuvent parfois débouler de nulle part. C’est le cas de Black Myth: Wu Kong, dévoilé subitement par le studio Game Science, et fruit d’une adaptation du roman « La Pérégrination vers l’Ouest« , souvent objet d’inspirations pour divers mangas, dessins animés, films ou jeux vidéo (Wukong dans Unruly Heroes étant la dernière preuve en date). Made in China, le titre n’a pourtant rien à envier aux plus grosses structures du marché vidéoludique comme nous le témoigne un premier trailer diffusé sur Youtube.

Pas là pour faire des singeries

En nous informant au préalable que la séquence est tirée d’une version pré-alpha, l’action-RPG solo ne met tout de même pas longtemps à nous interpeller par ses graphismes et une DA relativement soignés ainsi que des animations vraiment convaincantes. Côté gameplay nous nous dirigeons visiblement sur un système de combat associant combat de mêlée – comprenant différentes manières d’exercer des combos – et capacités magiques, qu’elles soient offensives ou défensives.

De plus, Sun Wukong dispose fort logiquement d’une transformation en singe féroce aux coups dévastateurs. Cela dit, tout ne se résume pas pour autant à la brutalité, puisque le héros peut temporairement prendre l’apparition d’une cigale, une posture furtive temporaire permettant de passer inaperçu auprès de certains ennemis.

En ce qui concerne les assaillants justement, un premier aperçu du bestiaire nous amène à faire connaissance aussi bien avec du menu fretin tuable en quelques coups, en passant par des ennemis plus robustes, jusqu’à un boss sauvage dont la fourrure soyeuse vous ferait presque oublier que l’on fait face à un danger et non une peluche géante.

Trop beau, trop tôt ?

Le reste de la vidéo continue de s’enfoncer dans les promesses avec des affrontements que l’on imagine toujours plus épiques au fur et à mesure que notre héros semble évoluer en apparence et en puissance. Et c’est à ce moment-là en général que l’on rappelle que nous sommes à un stade loin de celui de la concrétisation du projet puisque le studio continue de recruter du personnel et, bien qu’il annonce sortir son bébé sur consoles et PC, ne fournit ni date, ni quelles consoles exactement.

Le jeu a vu ses environnements créés sous Unreal Engine 4, et lorsque l’on sait que la 5e version a été dévoilée spécifiquement pour les consoles next-gen, c’est peut-être un jeu qui, au moment de sa finalisation, a des chances de paraître vieux face aux autres productions, sauf transition d’un moteur à l’autre et donc, temps de développement supplémentaire. Mais tout ceci n’est que supputation face aux éléments à notre disposition.

En bref, Black Myth: Wu Kong fait clairement envie, a réellement suscité l’intérêt sur la toile, mais doit encore parcourir un chemin tout aussi long et périlleux que celui de Sun Wukong lui-même. Le studio se veut tout de même rassurant : « ça ne devrait pas prendre 500 ans ».