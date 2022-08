Black Myth Wukong : Le jeu dévoile une nouvelle vidéo de gameplay impressionnante sur l’Unreal Engine 5

On pourrait penser que les premières claques graphiques offertes par l’Unreal Engine 5 viendraient des gros éditeurs déjà bien installés sur le marché, mais des studios inconnus au bataillon volent la vedette à ces mastodontes. Game Science a montré à plusieurs reprises ses ambitions avec Black Myth Wukong, un action-RPG qui puise ses influences dans les Souls et dans des jeux d’actions plus dynamiques. Le studio met à nouveau tout le monde d’accord aujourd’hui avec deux vidéos, dont une vidéo de gameplay spectaculaire.

La claque next-gen, c’est avec lui ?

On a donc déjà droit à 8 minutes de gameplay en pleine forêt, avec d’abord un monstre imposant qui donne bien du mal à notre héros singe. Cette vidéo de présentation illustre à merveilles les capacités de l’Unreal Engine 5, avec des décors luxuriants et un travail sur la lumière remarquable, bien aidé par du ray-tracing et la technologie NVIDIA DLSS.

Il n’y a pas à dire, ça donne envie de s’y perdre et de découvrir l’univers du jeu, toujours plus prometteur. On y voit un combat de boss impressionnant à la fin, avec une transformation des plus étranges qui rajoute du mystère autour du jeu. Et comme cela ne suffisait pas, le studio nous offre aussi 6 minutes de cinématique, qui mettent plus en avant la motion-capture et le rendu des humains in-game.

Malheureusement, ces vidéos ne donnent toujours pas de date de sortie pour Black Myth Wukong, qui est prévu sur les « consoles actuelles » (probablement PS5 et Xbox Series) ainsi que sur PC.