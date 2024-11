Grosse promotion sur la PS5 Slim pour le Black Friday, la console de Sony tombe à moins de 375€

Où trouver la PS5 Slim à son prix le plus bas ?

Ce n’est pas la première fois que l’on vous propose des offres PlayStation durant les bons plans de fin d’année, puisque nous vous avons déjà parlé du pack PSVR2 + Horizon Call of the Mountain. Mais cette fois il s’agit ni plus ni moins de la PS5 Slim, et plus précisément son modèle numérique. Fixé au tarif conseillé de 449,99€, la console atteint la somme de 374,99€ chez la plupart des revendeurs, dont Amazon.

Il s’agit du prix le plus bas enregistré pour ce modèle, c’est donc le moment d’en profiter. Et si vous souhaitez vous équiper d’entrée de jeu de deux manettes afin de profiter de jeux en coopération comme le dernier LEGO Horizon Adventures, il existe aussi une belle promotion sur le pack PS5 Slim + deux manettes DualSense blanches, à 434,99€ au lieu de 509,99€, toujours disponible chez Amazon.

Enfin, si vous préférez le modèle Standard avec lecteur, là aussi une belle réduction est à noter sur Amazon avec une console à 474,99€ au lieu de 549,99€. Et si une deuxième manette est à nouveau souhaité, vous pouvez aussi en prendre une séparément en profitant des prix réduits touchant une sélection de DualSense, que nous vous avons listé dans un article dédié.