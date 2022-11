Black Friday : Un superbe PC portable Lenovo Legion 5 avec RTX 3070 casse son prix

Les hostilités sont lancées pour le Black Friday, qui devait normalement débuter le 25 novembre prochain, mais qui prend un peu d’avance aujourd’hui. On est désormais habitués à voir les sites démarrer leurs offres un peu plus tôt afin de ne pas se faire noyer dans le torrent de promotions durant cette période. C’est pourquoi Cdiscount a lancé de très nombreuses offres aujourd’hui, et s’il y en a bien une qui mérite d’être partagée ici, c’est celle concernant le PC portable Lenovo Legion 5, qui est ici équipé d’une RTX 3070 à un prix des plus intéressants.

Où trouver le Lenovo Legion 5 au meilleur prix ?

Si vous êtes à la recherche d’un PC portable taillé pour le gaming, mais que vous souhaitez en obtenir un à un prix raisonnable, cette offre est peut-être faite pour vous.

Ce Lenovo Legion 5 format 15 pouces affiche de très belles performances pour les jeux, avec son écran Full HD 165 Hz, son processeur Ryzen 5 5600H, ses 16 Go de RAM et son SSD de 512 Go. Comme précisé auparavant, il embarque une carte NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Go, ce qui lui permet d’afficher des jeux récents sans trop de soucis.

Aujourd’hui, on retrouve ce Lenovo Legion 5 à seulement 1 099 € chez Cdiscount, ce qui est un excellent prix pour ce PC portable. Si ce prix descend si bas, c’est parce que ce modèle n’est pas vendu avec Windows, ce qui permet de faire une belle économie (trouver un OS pas cher est facile de nos jours).