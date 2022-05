Mass Effect : Shepard de retour dans le prochain épisode ?

La prochain Mass Effect est encore très loin de nous, étant donné que BioWare est déjà bien occupé avec la production de Dragon Age 4. Mais cela n’empêche pas les fans de rechercher les moindres petits indices à propos de ce nouvel épisode, et le YouTuber MrHulthen a pu déceler un détail très important sur la boutique en ligne du studio, qui indiquerait que le commandant Shepard serait de retour dans cet opus.

Une lithographie qui interroge

Sur la boutique en ligne de BioWare, il est possible de commander une lithographie du dernier artwork partagé pour ce nouveau Mass Effect, qui montre un cratère en forme de Geth ainsi qu’un vaisseau, et des personnages vus de très loin, que l’on ne peut pas clairement distinguer (si ce n’est un Krogan).

MrHulthen a pu voir que la description de cette lithographie avait de quoi interpeller, puisqu’elle était la suivante : « La menace des Moissonneurs a peut-être disparu, mais via de grands sacrifices, y compris la Terre elle-même. Alors que Shepard et les survivants doivent ramasser les morceaux, les fans se demandent quelle est la prochaine étape. »

Une description étonnante qui mentionne alors que Shepard pourrait être en vie, et avoir un rôle un jouer dans cet opus. Et ce qui met encore plus le doute, c’est que cette description a vite été changée, effaçant le nom de Shepard, puis en supprimant toute trace de synopsis pour simplement mentionner que cet artwork a été révélé lors du N7 Day.

De quoi alimenter la machine à rumeurs pendant un moment, même si on se doute que l’on aura pas de réponses claires à ce sujet avant quelques années.