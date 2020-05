Bioshock The Collection : Quel contenu pour la compilation Switch ?

Très inspirée de System Shock dans son gameplay et son ambiance, la série Bioshock a marqué la génération précédente de machines avec trois jeux d’une qualité indéniable. Ainsi, il n’était pas surprenant d’en voir débarquer une compilation en haute définition sur PlayStation 4 et Xbox One en 2016. Quatre ans plus tard, c’est désormais au tour de la Nintendo Switch d’y goûter.

Trois jeux de légende

C’était la petite surprise du dernier Nintendo Direct : l’arrivée de trois licences phares de 2K Games sur Nintendo Switch. Borderlands, bien évidemment, mais aussi XCOM et Bioshock. Ce dernier arrive via une collection regroupant les trois volets, à savoir Bioshock, Bioshock 2 et Infinite. Trois titres acclamés par la critique sur la génération précédente de consoles, retravaillés visuellement pour l’occasion.

Mais ce n’est pas tout. En plus de ces trois FPS à la qualité certaine, 2K Games nous promet l’intégralité du contenu supplémentaire paru à ce jour pour chacun d’eux. Ce qui signifie pas moins de neuf DLC en sus. La même formule que pour la version PlayStation 4 et Xbox One en some, ce qui explique sans aucun doute le téléchargement supplémentaire de 31 Go qui fait un peu mal aux genoux…

Bioshock : The Collection débarque le 29 mai sur Nintendo Switch.