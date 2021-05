Biomutant : THQ Nordic indique que la 4K native n’est pas disponible sur PS5 suite à des raisons techniques

Attendu de longue date, Biomutant fait déjà quelques mécontents suite aux vidéos des différentes versions du jeu qui ont été dévoilées la semaine dernière. C’est surtout la vidéo concernant la PS5 qui est au cœur des débats, étant donné que le jeu ne pourra afficher « que » du 1080p upscalé en 4K, contrairement à la Xbox Series X qui peut afficher de la 4K native. THQ Nordic a pris la parole sur Twitter afin de clarifier les choses.

Due to technical reasons, we deactivated native 4k on PS5 for the release version of the game.

Biomutant is currently running at native 1080p upscaled to 4k on PS5.

