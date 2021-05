Biomutant nous montre ce qu’il vaut sur PS5 et Xbox Series X

Quelques jours avant sa sortie, Biomutant a décidé de jouer la carte de la transparence en montrant, vidéos à l’appui, comment les différentes versions tournent sur les consoles et PC. Après avoir vu du gameplay sur PC, PS4 et Xbox One, le jeu se montre sur les consoles de nouvelle génération.

Des consoles qui améliorent le confort

Petite précision avant tout de chose, les vidéos présentées ici ne sont pas les versions PS5 et Xbox Series X, mais les versions PS4 et Xbox One tournant sur les dernières consoles.

Il n’existe pas à proprement parler de versions next-gen pour le jeu, mais la puissance de ces consoles permet à ces versions de s’en sortir mieux que sur la génération précédente. On se retrouve alors du 1080p upscalé en 4K pour un framerate de 60 fps sur PS5, tandis que la Xbox Series X aura droit à de la 4K native et 60 fps.

Biomutant sera disponible le 25 mai prochain sur PC, PS4 et Xbox One.