Biomutant devrait sortir d’ici fin mars selon le PDG de THQ Nordiq

Annoncé pour la première fois lors de la Gamescom 2017, Biomutant a connu de nombreux rebondissements dans son développement au point de disparaitre des radars pendant un certain temps. Plusieurs mois après être revenu sur le devant de la scène pendant l’IGN Summer of Gaming 2020, le jeu refait parler de lui par l’intermédiaire du PDG de THQ Nordiq et, bonne nouvelle, il devrait sortir au cours de ce trimestre, c’est-à-dire d’ici fin mars.

Une sortie importante

En plus d’avoir partagé cette information dans le cadre d’une interview pour le site GamesIndustry, Klemens Kreuzer a profité de l’occasion pour indiquer que le futur lancement du titre en monde ouvert développé par Experiment 101 et se déroulant dans un univers post-apocalyptique peuplé d’animaux anthropomorphes est « d’une grande importance » pour la société autrichienne.

En attendant de connaitre sa date de sortie exacte, Biomutant est attendu d’ici fin mars 2021 au moins sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Rappelons également que, en plus de ce titre, 60 autres projets, dont 40 encore inconnus, sont en cours de développement au sein des studios appartenant à THQ Nordiq et sont prévus pour être commercialisés jusqu’à l’été 2024.