Biomutant : Le studio travaille sur des patchs pour divers aspects du jeu, comme les dialogues et les combats

Biomutant était très attendu au tournant, peut-être trop. La sortie du jeu s’est faite en demi-teinte avec plusieurs avis mitigés, qui mettaient en avant les imperfections du titre. Pour faire face à cela, le studio derrière le titre compte bien corriger les divers soucis avec plusieurs patchs, comme on l’apprend sur Twitter.

We are working on the pacing of dialogues, narrator settings, difficulty settings, video settings like depth of field and motion blur, loot and enemy tuning as well as sound and combat.

— Biomutant (@Biomutant) May 29, 2021