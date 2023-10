BEAST : On y a joué, un RPG médiéval sous Unreal Engine 5 à surveiller ? Avis vidéo

Annoncé à la rentrée, BEAST est un nouveau projet indépendant. Développé par False Prophet, un jeune studio polonais, il s’agit d’un RPG tactique qui se déroule dans un univers médiéval très sombre. Si les bases ont l’air assez classiques, le jeu veut se démarquer avec la mécanique de la Bête, un système de folie pour notre personnage principal qui va lui permettre d’être plus fort, au détriment d’être plus violent envers ses camarades. Une idée prometteuse mais qui devra se concrétiser sur le long terme. On y a joué et les premières sensations sont plutôt bonnes, comme on vous l’explique en vidéo.

BEAST sortira en accès anticipé plus tard cette année sur PC. Pour l’instant, aucune précision quant à une éventuelle sortie console. A noter que cette vidéo est sponsorisée, sans intervention des développeurs sur son écriture ou sa réalisation. Nous étions seulement tenus à en parler, sans altération de jugement. Une démo sera prochainement disponible sur Steam.