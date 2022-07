Bayonetta 3 : La nudité partielle pourra être censurée, mais seulement si vous le souhaitez

Nintendo a surpris son monde aujourd’hui en dévoilant une bande-annonce massive de Bayonetta 3, avec une date de sortie pour ce troisième épisode très attendu. Cette nouvelle vidéo nous a permis de mieux comprendre la direction de ce troisième épisode, qui incorporera quelques nouveautés, comme une héroïne inédite en plus de Bayonetta. Mais on apprend aussi qu’il sera le premier épisode de la trilogie à être plus accessible à tous les publics, ou presque.

La censure en option

Si vous connaissez un peu Bayonetta, vous savez sans doute que la sorcière n’est pas vraiment pudique, puisqu’on a souvent l’occasion de la voir dénudée (en partie) en plein milieu de l’action, étant donné qu’elle utilise ses cheveux comme tenue et comme arme. Une particularité qui a participé à la popularité de l’héroïne, mais qui peut en gêner certains.

Eh bien pour ces personnes, il sera possible de « censurer » cette fonctionnalité. PlatinumGames a indiqué que Bayonetta 3 mettra en place un mode « Naive Angel », dans lequel la tenue de Bayonetta restera sobre même lors des attaques spéciales. Plus aucune tenue sexy ici, ce qui sera peut-être plus agréable pour celles et ceux qui jouent dans une pièce accessible à toute la famille (comme le salon). On en voit le résultat sur le tweet ci-dessus.

Evidemment, ce mode sera optionnel, et il faudra l’activer vous-même. Le jeu restera non-censuré de base, mais vous savez maintenant qu’il existera cette option si vous le souhaitez (du moins si ce n’est pas une blague du studio).

Bayonetta 3 sera disponible sur Nintendo Switch dès le 28 octobre.