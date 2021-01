Bayonetta 3 : Hideki Kamiya espère donner des nouvelles du jeu en 2021

En l’absence de Nintendo Direct, on ne sait plus clairement quand espérer des nouvelles de Bayonetta 3, qui ne fait que donner signe de vie via des interviews de Hideki Kamiya, répétant sans cesse que le projet avance bien malgré le manque d’images. Le directeur du jeu souhaite cependant que 2021 soit un peu plus joyeuse pour les fans qui attendent le jeu, avec l’espoir de nouvelles informations pour cette année.

2021, année de la patience

Nintendo Everything a traduit les propos du directeur lors d’un stream de l’Arcade Archive qui s’est tenu il y a quelques jours, et où il affirmait espérer donner des nouvelles du jeu prochainement, tout en souhaitant révéler plus de choses sur les projets en cours au sein de PlatinumGames :

« Nous travaillons sur des nouvelles choses comme Bayonetta 3, dont je ne peux pas dire grand-chose… Mais j’espère que nous pourrons vous donner des nouvelles cette année… Et donner des nouvelles sur une poignée de projets encore non annoncés aussi. »

Vous l’aurez compris, Bayonetta 3 ne sortira certainement pas dans les prochains mois, sans surprises, mais Hideki Kamiya espère que cette année sera celle où le jeu pourra refaire surface et se faire moins silencieux.

On espère rien de moins, tout en surveillant de près les annonces du studio, qui concernent des jeux encore non annoncés. Rappelons que PlatinumGames planche toujours sur Babylon’s Fall pour Square Enix, et sur Project G.G.