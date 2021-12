Battlefield : Un univers connecté et des changements à venir, Vince Zampella (Respawn) prend le lead de la licence

Battlefield 2042 vit un lancement compliqué, et par conséquent, DICE est dans la tourmente. On a récemment appris le départ de Fawzi Mesmar, ancien designer en chef sur la série, qui a rejoint Ubisoft, et le studio s’apprête à voir partir Oskar Gabrielson, manager général au sein du studio, tandis que des changements s’opèrent en coulisses pour l’avenir de la licence, comme nous l’apprend GameSpot.

Un départ, et une nouvelle vision

La première nouvelle, c’est donc le départ de Oskar Gabrielson de DICE, qui quitte même EA pour de nouvelles aventures dès que l’année sera terminée. C’est Rebecka Coutaz, anciennement directrice du studio Ubisoft Annecy, qui va prendre sa place chez DICE.

En plus de ce changement, la licence va connaître un bouleversement. Electronic Arts dit vouloir étendre l’univers de Battlefield, notamment celui de Battlefield 2042, avec de nouvelles opportunités et de nouveaux studios, comme on le savait déjà avec l’annonce du jeu mobile pour 2022.

Et puisque l’éditeur a besoin d’insuffler de nouvelles idées dans la licence, c’est Vince Zampella de Respawn qui va prendre la direction de cette dernière, en plus de son travail chez Respawn. Il sera alors chargé de trouver de nouvelles directions pour la série, en la faisant évoluer pour qu’elle atteigne son plus haut potentiel. Oui, cela passe évidemment par la potentialité d’un free-to-play, que Zampella n’écarte pas. Byron Beede, un vétéran de la série Call of Duty, va aussi continuer à superviser les plans à long-terme pour la série.

Plus de studios au chevet de Battlefield

Du côté des nouveaux studios, on notera que Ripple Effect, qui a développé le mode Portal de Battlefield 2042, va prendre plus d’importance, et va développer une « nouvelle expérience » pour l’univers de Battlefield 2042. Un nouveau mode de jeu, ou un tout nouveau jeu dans le même univers ?

On termine par Marcus Lehto, connu pour son travail sur la série Halo, qui sera également au cœur de cette nouvelle stratégie. Lui et son équipe de Seattle auront pour but d’étendre l’univers de Battlefield 2042, surtout d’un point de vue narratif, en support des autres studios.

Autrement dit, Battlefield va prendre une place encore plus importante au sein d’Electronic Arts, et si DICE continue à œuvrer sur la série, d’autres studios sont désormais à l’œuvre sur la licence (à l’image d’Activision avec Call of Duty). Toutes ses équipes vont également aider bon fonctionnement de Battlefield 2042 sur la durée, ce qui ne sera sans doute pas de trop étant donné les plaintes qui s’accumulent autour du jeu.