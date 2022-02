Battlefield 2042 : Une pétition signée par 30 000 personnes demande le remboursement du jeu

Dire que le lancement de Battlefield 2042 ne s’est pas passé comme prévu serait un euphémisme. Le jeu d’Electronic Arts a eu droit à des débuts compliqués, qui ont mis DICE dans une situation particulièrement épineuse, forçant le studio a repousser la sortie de la saison 1 du jeu à l’été 2022. La dernière fois qu’un lancement avait fait autant de bruit, c’était pour Cyberpunk 2077, et certaines personnes se sont mises en tête de demander le même genre de réparations que CD Projekt avait fourni lors du lancement de son RPG.

Une pétition qui a bien grossi ces dernières heures

On a donc vu fleurir une pétition sur le site Change.org, qui demande que des mesures de remboursement soient mises en place pour Battlefield 2042, et ce sur toutes les plateformes. Hier, la pétition ne comptait que quelques centaines de signatures, mais à l’heure où l’on écrit ces lignes, elle en compte désormais plus de 30 000. Cette pétition déclare alors :

« Selon de nombreux signalements de consommateurs, Electronic Arts et DICE n’ont pas tenu toutes leurs promesses au lancement, et Battlefield 2042 a été lancé comme étant injouable. Aujourd’hui encore Battlefield 2042 a des bugs qui changent drastiquement l’expérience en jeu, tellement qu’il est perçu comme étant inachevé selon de nombreux membres de la communauté. »

L’auteur de la pétition indique que si cette dernière atteint les 50 000 signatures, un cabinet d’avocats serait prêt à s’intéresser à l’affaire. Quand bien même Electronic Arts a reconnu les problèmes liés au lancement du jeu dans son dernier bilan financier, il parait hautement improbable que cette pétition aboutisse effectivement à la mise en place d’un système de remboursement.

Cela étant dit, elle montre une nouvelle fois la grogne de la communauté et peut forcer EA à prendre la parole sur le sujet, mais il faudra bien plus de signataires pour cela.