Battlefield 2042 : Electronic Arts déclare que Halo Infinite est l’une des causes de l’échec du jeu

Même pour Electronic Arts, il est difficile de voir Battlefield 2042 autrement qu’un échec aujourd’hui. Cela a été reconnu dans le dernier bilan financier de l’éditeur, tandis que DICE promet de réparer les pots cassés avec de multiples mises à jour, qui ont aussi pour effet de décaler la sortie de la saison 1 du jeu. Mais visiblement, EA a encore du mal à assumer pleinement cet échec, et semble bien prompt à rejeter la faute sur les autres.

C’est donc ça le culot

C’est en tout cas ce que laisse entendre le discours de Laura Miele, directrice des studios EA, dans un discours avec ses employés qui a été retranscris par Xfire, puis relayé par Eurogamer.

Miele reconnait que le jeu n’a pas atteint les standards voulus par les joueurs, et n’a pas non plus atteint les attentes d’EA, notamment à cause des conditions de développement difficiles et des trop hautes ambitions autour du projet. Mais l’une des causes de cet échec selon elle, c’est le lancement de Halo Infinite.

Elle déclare alors que des comparaisons défavorables à Battlefield 2042 avec le jeu de Microsoft ont été faites, avec Halo qui est apparu comme un jeu plus « terminé ».

Elle reconnait que les jeux de DICE ont toujours eu des bugs lors de leurs sorties, et que le nombre de bugs recensés pour Battlefield 2042 était ce à quoi EA s’attendait en comparaison avec d’autres lancements. Mais elle pense que l’émergence des jeux service a changé le comportement des joueurs, qui ne sont plus prompts à accepter qu’un jeu sorte dans l’état et soit patché en cours de route (on se permettra de dire que personne n’a jamais été prompt à cela, mais soit). Miele pense alors qu’un tel modèle (de lancement) comme celui de Battlefield 2042 n’est plus possible aujourd’hui.

On pourrait donc presque croire que ce lancement catastrophe était un scénario qui était tout à fait prévu par EA, qui pensait que de toute façon, la communauté attendrait les patchs et resterait sur le titre. C’est loupé, et la pétition qui demande le remboursement des jeux vient de dépasser les 200 000 signatures.