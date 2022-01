Babylon’s Fall passe déjà gold, deux mois avant son lancement

Lors de sa dernière phase de test, Babylon’s Fall ne nous avait pas vraiment enchanté malgré un potentiel à souligner. On pensait alors que le titre avait encore un long chemin à faire avant sa sortie, mais Square Enix nous a surpris en annonçant la date de sortie du jeu lors des Game Awards, fixée pour ce 3 mars 2022. Et l’éditeur semble bien vouloir s’en tenir à cette date.

Les mises à jour à venir sont déjà en préparation

On apprend en effet que Babylon’s Fall vient de passer gold, ce qui signifie qu’il est prêt à passer à son étape de distribution, et qu’à priori, aucun retard ne serait à prévoir.

Un stream dédié au jeu (relayé par Gematsu) a permis à l’éditeur et à PlatinumGames d’annoncer la nouvelle, tandis que l’on apprend que le désormais habituel patch day one est déjà en préparation. De plus, le studio confirme également que le jeu aura droit à des mises à jour régulières après la sortie, avec des modes de jeu qui seront ajoutés plus tard, le tout gratuitement.

Babylon’s Fall est prévu sur PC via Steam, PS4 et PS5.