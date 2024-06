Avec Killing Time: Resurrected, Nightdive Studios fait revivre un classique du FPS horrifique sur toutes les plateformes

Nightdive Studios continue d’actualiser les FPS d’antan

Killing Time n’est pas forcément un nom connu de tout le monde, étant donné qu’il a d’abord été prévu sur 3D avant d’être porté sur PC. Il s’agit là d’un titre décirt comme étant à la croisée des chemins entre DOOM et The 7th Guest, dans lequel on doit faire face à des horreurs cauchemardesques suite à un rituel qui a mal tourné dans les années 30, le tout avec un soupçon de mythologie égyptienne.

Après avoir remis au goût du jour System Shock, Nightdive Studios veut ici offrir une nouvelle vie à ce FPS avec un remaster qui améliore les textures, et qui a surtout pour but de rendre le gameplay plus actuel avec des contrôles revus et corrigés pour notre époque, notamment pour coller aux manettes actuelles.

Car ce Killing Time: Resurrected ne sortira pas uniquement sur PC. Il est également prévu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et même Nintendo Switch. Sa date de sortie est encore inconnue, si ce n’est qu’il arrivera dans le courant de cette année 2024.