Avatar Frontiers of Pandora enclenche la seconde et nous présente en détails son Season Pass

C’est dans une vidéo assez longue que Andrada Greciuc, associate creative director est venue nous expliquer en détails ce que contiendra le Season Pass d’Avatar Frontiers of Pandora à sa sortie le mois prochain. L’occasion pour nous de voir des premières images de ces extensions d’histoire qui promettent d’être épiques et assez massives (du moins on l’espère), tandis qu’une quête bonus de précommande sera aussi disponible.

Les saisons passent et ne se ressemblent pas ?

Le Season Pass sera donc inclus dans les éditions Gold, Ultimate et Collector, ou vendu à part à un prix encore non annoncé. Il contiendra de manière exhaustive à date :

Deux DLC narratifs, Le Briseur de ciel (disponible à l’été 2024) et Les Secrets des montagnes (disponible en automne 2024)

(disponible à l’été 2024) et (disponible en automne 2024) Une quête bonus Echos familiers , dans laquelle nous devrons infiltrer une base militaire hautement sécurisée de la RDA et pirater leurs données chiffrées pour les détruire de l’intérieur

, dans laquelle nous devrons infiltrer une base militaire hautement sécurisée de la RDA et pirater leurs données chiffrées pour les détruire de l’intérieur Un ensemble cosmétique (une apparence d’ikran supplémentaire ainsi qu’un lot cosmétique Résistance)

Dans Le Briseur de ciel (The Sky Breaker), alors que des amitiés se soudent au large des contrées d’ordinaires réservées au clan de votre personnage, au coeur des Plaines supérieures, une ombre mystérieuse se profile dans le ciel, menaçant les clans Na’vi réunis autour d’une grande fête. Vous allez devoir une fois de plus affronter la RDA et protéger l’unité fragile des clans de Na’vi sur Pandora, dont notamment avec le clan des Zeswas.

Dans Les Secrets des montagnes (Secrets of the Spires) cette fois, vous devrez prendre part à des combats aériens épiques sur votre ikran pour tenter découvrir les secrets d’une toute nouvelle région de canyon à l’orée de la frontière Occidentale, afin que la paix reviennent avant qu’il ne soit trop tard, tandis que la région est au bord de l’implosion.

Rappelons également que des bonus de précommande cosmétiques sont proposés avec un pack exclusif à la PlayStation 5. De plus, il vous faut savoir qu’après notre aperçu publié récemment, notre test vous attendra au chaud quelques temps avant la sortie officielle du jeu tandis qu’un guide complet vous sera proposé pour vous aider dans vos aventures sur Pandora.