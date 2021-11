Atelier Sophie 2 dévoile une nouvelle vidéo de gameplay dans Elde Wiege

Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream nous présente un peu plus en détail son monde et ses nouvelles mécaniques de gameplay avec une vidéo qui nous montre beaucoup de choses.

Isekai Atelier

Depuis son annonce surprenante, le studio Gust a révélé peu d’informations sur cette suite qui devrait apporter quelques nouveautés à la série tout en gardant l’ADN d’Atelier Sophie premier du nom (notamment avec la direction artistique ou l’alchimie). On sait par exemple, qu’il n’y aura pas de transition lorsque l’on déclenchera un combat.

Avec cette nouvelle vidéo, nous avons une meilleure vue d’ensemble du monde d’Elge Wiege, l’endroit où Sophie est plongée pour retrouver Plachta. Alors que notre héroïne explore les lieux avec de nouveaux compagnons, ils rencontrent la déesse à l’origine d’Erde Wiege, Elvira. Sophie retrouve alors Plachta, qui semble être inconsciente, mais pour une raison inconnue, elle ne peut se réveiller.

On sait notamment que la météo sera prédéterminée mais qu’il sera possible de changer celle-ci grâce à des pierres magiques éparpillées dans le décor, les Dreamscape. Ce sera notamment très utile pour que Sophie et ses amis puissent franchir certains obstacles. Grâce aux Dreamscape, il sera également possible de trouver des coins où les ressources rares abondent. Si vous avez les bons outils, un mini-jeu se déclenchera. Le nombre de matériaux obtenu sera alors déterminé par vos prouesses. D’autres mini-jeux seront de la partie dont un jeu de pêche et un jeu de fronde.

A noter que la vidéo est traduite en français, ce qui pourrait laisser supposer que l’on aurait droit à des textes en français pour le jeu. Rien n’a encore été officiellement annoncé concernant la localisation pour l’instant comme le laissait entendre notre interview avec le producteur du jeu, Junzo Hosoi.

Koei Tecmo annonce également que ceux qui achètent dès aujourd’hui une version physique du jeu bénéficieront d’une jaquette réversible unique ainsi que d’une affiche avec un dessin exclusif de NOCO que vous pouvez voir à la fin de cette vidéo. Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream sortira le 25 fevrier prochain sur PC (via Steam), PS4 et Switch.