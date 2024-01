Asus dévoile ses nouveaux PC portables gaming Asus ROG et met en avant la puissance de l’intelligence artificielle

Les versions 2024 des modèles ROG Strix

On démarre avec les modèles ROG Strix qui reviendront en 2024 avec des mises à jour. La marque met particulièrement en avant le ROG Strix SCAR 18 qui est le premier ordinateur portable ROG de 18 pouces équipé de l’écran mini LED ROG Nebula HDR Display. Voici les caractéristiques, prix et période de disponibilité pour chacun des modèles :

ROG Strix SCAR 16 (2024) Processeur: Intel Core i9 14900HX GPU: NVIDIA GeForce RTX 4090 Écran: 16 pouces, Mini LED 2,5K, 240 Hz Mémoire: Jusqu’à 64 Go DDR5 Stockage: Jusqu’à 4 To PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Disponibilité : 1er trimestre 2024 Prix : À partir de 4 799,99 €



ROG Strix SCAR 18 (2024) Processeur: Intel Core i9 14900HX GPU: NVIDIA GeForce RTX 4090 Écran: 18 pouces, Mini LED 2,5K, 240 Hz Mémoire: Jusqu’à 64 Go DDR5 Stockage: Jusqu’à 4 To PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Disponibilité : 1er trimestre 2024 Prix : À partir de 4 999,99 €



ROG Strix G16 (2024) Processeur: Intel Core i9 14900HX GPU: NVIDIA GeForce RTX 4080 Écran: 16 pouces, 2,5K, 240 Hz Mémoire: Jusqu’à 32 Go DDR5 Stockage: Jusqu’à 2 To PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Disponibilité : 1er trimestre 2024 Prix : À partir de 2 399,99 €



ROG Strix G18 (2024) Processeur: Intel Core i9 14900HX GPU: NVIDIA GeForce RTX 4080 Écran: 18 pouces, 2,5K, 240 Hz Mémoire: Jusqu’à 32 Go DDR5 Stockage: Jusqu’à 2 To PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Disponibilité : 1er trimestre 2024 Prix : À partir de 2 499,99 €



Les ASUS ROG Zephyrus

Asus remet au goût du jour les ROG Zephyrus G14 et G16 avec de nouveaux châssis en aluminium et d’un écran OLED, une première pour la gamme ROG. Voici les caractéristiques, prix et période de disponibilité pour ces deux modèles :

ROG Zephyrus G14 (2024) Processeur: AMD Ryzen 8000 Series (8 cœurs, 16 threads) GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070 Écran: 14 pouces ROG Nebula OLED 3K, 120 Hz Mémoire: Jusqu’à 32 Go LPDDR5X Stockage: Jusqu’à 1 To SSD PCIe 4.0 Prix: À partir de 1 999,99 € Disponibilité: 1er trimestre 2024



ROG Zephyrus G16 (2024) Processeur: Intel Core Ultra 9 185H GPU: NVIDIA GeForce RTX 4090 Écran: 16 pouces ROG Nebula OLED 2,5K, 240 Hz Mémoire: Jusqu’à 32 Go LPDDR5X Stockage: Jusqu’à 4 To (2 To + 2 To) SSD PCIe 4.0 Prix: À partir de 2 399,99 € Disponibilité: 1er trimestre 2024



Asus met aussi en évidence l’adoption de technologies d’intelligence artificielle avancées dans leurs nouvelles gammes de PC. Les processeurs Intel et AMD, ainsi que les GPU NVIDIA, sont équipés de fonctionnalités IA améliorées, optimisant les performances pour les joueurs et les créateurs de contenu. Ces avancées comprennent l’amélioration de l’utilisation des logiciels basés sur l’IA, une augmentation significative de l’efficacité énergétique et des performances, et l’intégration de cœurs Tensor AI dans les GPU NVIDIA pour des applications diversifiées.