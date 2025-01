ASUS ROG dévoile toutes ses nouveautés à l’occasion du CES 2025

Les PC portables gaming : Strix, SCAR et Zephyrus version 2025

Avec l’arrivée de la série 50 des cartes graphiques NVIDIA, les PC portables haut de gamme de la marque se mettent à jour avec les derniers composants du marché. A commencer par le ROG Strix SCAR 16/18 qui sont dotés des processeurs Intel Core Ultra 9 275HX et des GPU NVIDIA GeForce RTX 5090. Ils intègrent des écrans mini-LED 2,5K à 240 Hz et des systèmes de refroidissement avancés à métal liquide.

Les ROG Strix SCAR 16/18 seront disponibles en mars 2025 à partir de 3799,99 € (SCAR 16) et 3899,99 € (SCAR 18)

Dans une gamme de prix légèrement plus basse, nous avons les ROG Strix G16 et G18 qui sont équipés de processeurs AMD Ryzen 9955HX/9955HX3D ou Intel Core Ultra 9 275HX, associés à des GPU NVIDIA GeForce RTX 5080, 5070 Ti ou 5070. Ils disposent également d’écrans 2,5K à 240 Hz et d’un refroidissement assuré par une technologie Tri-Fan et un dissipateur thermique pleine largeur.

Les ROG Strix G16 et G18 seront disponible en mars 2025 (en coloris Volt Green et Eclipse Gray) à partir de 3399,99€ (Strix G16) et 3359,99€ (Strix G18).

Les ROG Zephyrus G14/G16 se mettent aussi à jour avec et des GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 et gardent leurs principales caractéristiques, dont une structure très fine et légère pesant moins de 2 kg et écrans OLED jusqu’à 3K.

Les ROG Zephyrus G14/G16 seront disponibles en mars 2025 à partir de 3599,99 € (G14) et 3799,99 € (G16)

Tablette ROG Flow Z13

Pour les amateurs de tablettes, le ROG Flow Z13 fait aussi peau neuve et est désormais dotée d’un processeur AMD Ryzen AI Max+ 935 avec des graphiques Radeon 8060S intégrés. Cette configuration permet une réallocation dynamique de la mémoire en fonction des besoins, optimisant ainsi les performances pour le jeu, la productivité et les tâches liées à l’intelligence artificielle. Asus précise que le système de refroidissement a été amélioré pour une meilleure circulation de l’air et que la batterie offre une meilleure autonomie.

Le ROG Flow Z13 sera disponible en mars 2025 à partir de 2299,99€

Les cartes graphiques ROG Astral GeForce RTX 50 Series

La série ROG Astral inclut les cartes GeForce RTX 5090 et 5080, ainsi que la version refroidie par liquide RTX 5090 LC. Elles se démarquent par leur système de refroidissement avancé, intégrant quatre ventilateurs pour une dissipation thermique optimisée. Cette gamme est également équipée de la technologie GPU Guard pour une protection renforcée et d’un revêtement spécial contre l’humidité et la poussière. Ces GPU seront disponibles en mars 2025 à un prix encore non communiqué.

La ROG @nvidiageforcefr RTX 5090 est la première carte graphique ROG à quadruple ventilateur offrant un flux et une pression d'air sans précédent pour des performances de refroidissement optimales.#CES2025 #ROGCES2025 — ROG France (@ASUS_ROG_FR) January 7, 2025

Moniteur ROG Swift OLED PG27UCDM

L’OLED a la cote ces temps-ci, et ROG s’offre un tout nouveau moniteur OLED 4K de 27 pouces avec le ROG Swift OLED PG27UCDM. Ce modèle propose un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse impressionnant de 0,03 ms. Il est équipé de la technologie OLED Care Pro pour prolonger sa durée de vie et bénéficie d’une connectivité avancée, incluant le DisplayPort 2.1a. Aucun prix n’a été communiqué pour le moment, mais sa disponibilité est prévue pour mars 2025.

Routeur ROG Rapture GT-BE19000AI

Décrit comme le premier routeur gaming Wi-Fi 7 IA au monde, il optimise les jeux en ligne grâce à des technologies avancées comme l’AI Game Booster et des options de gestion réseau intelligentes. Il sera disponible en mars 2025 à un prix encore inconnu.