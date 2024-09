Astro Bot aura bien droit à un DLC gratuit cette année avec du speedrun et des Bots en plus à secourir

La célébration de l’univers PlayStation n’est pas totalement terminée. Peut-être que certains d’entre vous ont déjà terminé Astro Bot au cours du week-end dernier, mais Team Asobi en a encore sous le coude. Pour faire plaisir à la communauté du jeu, notamment la partie qui adore le challenge et qui aime rouspéter envers les niveaux les plus difficiles du jeu (comme ces niveaux de Croix et Rond de l’enfer), le studio va publier un DLC qui mettra les nerfs à l’épreuve, tout en apportant encore un peu plus de Bots à découvrir pour rendre hommage à de nombreuses licences (dont certains seraient déjà trouvés, attention au spoil).