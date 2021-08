Assassin’s Creed Valhalla : Le DLC Le Siège de Paris dévoile son trailer de lancement

Assassin’s Creed Valhalla devrait avoir une longue vie si l’on en croit Ubisoft, étant donné qu’aucun autre épisode ne devrait être publié jusqu’à la sortie du fameux projet Assassin’s Creed Infinity. Le DLC Le Siège de Paris n’est donc qu’une autre étape parmi d’autres dans le voyage d’Eivor, mais ce DLC promet d’ajouter beaucoup de choses.

Paris a décidément la côte en ce moment

Comme on le savait déjà, on assistera ici à de grandes batailles au sein de la ville de Paris, tandis que l’on aura accès à de nouvelles armes, des compétences inédites et des ennemis encore jamais vus. Ce DLC mettra aussi beaucoup en avant les missions d’infiltration, même si notre viking ira faire couler quelques giclées de sang durant des batailles à grande échelle.

Ce trailer de lancement donne donc le coup d’envoi de cette nouvelle aventure, qui sera disponible dès demain. Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Stadia. N’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre guide complet.