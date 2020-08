Assassin’s Creed Valhalla : Le directeur narratif s’exprime au sujet de Layla Hassan

Après avoir parlé plus tôt ce mois-ci d’Eivor, le héros/l’héroïne d’Assassin’s Creed Valhalla, Darby McDevitt, le directeur narratif du jeu, s’est à nouveau exprimé cette semaine sur Twitter afin de discuter du personnage de Layla Hassan.

Enfin un vrai rôle dans la saga ?

Apparue dans les épisodes Origins et Odyssey, la jeune femme, qui remplace Desmond Miles au sein de la Confrérie des Assassins dans le présent, est pour le moment cantonnée à un rôle plus que secondaire au point de ne pas faire l’unanimité auprès des fans de la licence. Après que l’un d’entre eux ait déclaré son désintérêt pour elle d’une façon plus ou moins respectueuse sur le réseau social, le membre d’Ubisoft s’est contenté de lui répondre ceci : « Tu l’aimeras bientôt. Je te le jure. »

You will soon like Layla as well. This i swear. — Darby McDevitt (@DarbyMcDevitt) August 8, 2020

Reste maintenant à savoir ce que les développeurs ont prévu concernant ce personnage qui pourrait donc avoir un rôle plus important pour sa troisième apparition dans les titres de la franchise.

Assassin’s Creed Valhalla sortira sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia le 17 novembre prochain et plus tard cette année sur PlayStation 5 et Xbox Series X.