Assassin’s Creed Valhalla : Ubisoft fait le point sur les mises à jour et dévoile un calendrier

Les mises à jour s’enchaînent pour Assassin’s Creed Valhalla, à tel point qu’Ubisoft à décidé de faire le point expliquant à la communauté comment les problèmes sont identifiés et corriger à travers un article qui explique tout le processus, en plus de nous en dire plus sur le calendrier à venir pour le jeu.

Quand arrivera la prochaine mise à jour ?

On peut donc y voir les développeurs expliquer la différence entre un hotfix et une mise à jour, mais aussi comment est développé une update avec les différentes étapes de production. Cela permettra sans doute à certain de comprendre pourquoi les mises à jours prennent parfois un peu de temps avant d’être publiées.

L’équipe partage aussi un calendrier concernant les mises à jour à venir pour le jeu, tout en expliquant pourquoi certains problèmes ont encore besoin d’être corrigés à l’avenir. Cela concerne notamment les poissons, ou les quêtes « En l’absence d’ealdorman » ou « Préscience porcine ».

On nous explique alors que la mise à jour 1.2.1 du jeu arrivera finalement le 27 avril prochain, avant de voir débarquer le DLC La Colère des Druides, qui a récemment été repoussé. D’ici la fin du printemps, l’update 1.2.2 sera là, tandis qu’un nouveau mode de jeu, Défi de maîtrise, arrivera dans le même temps.

Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus sur le jeu.