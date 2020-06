Apprendre ses tables de multiplication tout en s’amusant

Si la pandémie mondiale a bousculé les habitudes de tout le monde, elle a surtout eu un impact négatif sur l’éducation des plus jeunes, qui ont été privés d’enseignement pendant plusieurs semaines. Et si, pour beaucoup, cela représentait des vacances bienvenues, d’autres élèves ont pu souffrir de ce manque d’apprentissage qui pouvait avoir du mal à être comblé à la maison.

Apprendre ses tables de multiplication n’est pas forcément évident à la maison, lorsque l’enfant est plus disposé à jouer qu’à travailler. C’est pourquoi il existe des sites qui permettent de captiver l’attention des jeunes en leur proposant d’allier l’apprentissage à une activité ludique, pour apprendre tout en s’amusant.

Quel site permet d’apprendre ses tables en jouant à des jeux vidéo ?

Et s’il était possible de mémoriser ses tables de multiplication tout en s’amusant sur des jeux vidéo ? On connait déjà des licences à l’instar de Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch, qui nous propose de jouer avec nos neurones de façon ludique, mais le titre n’est pas forcément le plus adapté à l’apprentissage des plus jeunes, en plus de recouvrir beaucoup de secteurs qui n’ont pas toujours de rapport avec les mathématiques.

De plus, tout le monde n’a pas forcément une Switch à portée de main, ni de smartphone qui permettrait de télécharger des applications en rapport avec cela. C’est pour cela que TabledeMultiplication.fr propose un portail de jeux gratuits, accessible à tous et sans limite, le tout sur votre page web et ne demandant aucune machine coûteuse pour l’utiliser.

Apprendre ses tables en s’amusant

Ce portail permet alors d’accéder à divers jeux flash qui apprennent aux plus jeunes comment retenir leurs tables de multiplications tout en s’amusant. On y retrouve alors des jeux tout simple, qui demandent simplement de répondre à des multiplications, à des jeux plus interactifs, comme Saute-Multiplication.

Ce dernier se présente comme un jeu en 2D en side-scrolling, à la manière d’un vieux Mario, où notre personnage (une fille ou un garçon, c’est à l’enfant de décider) avance tout seul. Des obstacles vont se présenter devant lui, et il faudra alors appuyer non seulement sur la bonne réponse de la multiplication proposée, mais également au bon moment pour que le personnage saute par-dessus l’obstacle. De quoi allier l’apprentissage à la coordination.

On retrouve également Poisson Fois, une sorte de Flappy Bird qui demande d’aller dans la direction où se trouve la réponse demandée. Etant donné que le jeu était très populaire auprès des enfants (et pas que), nul doute que cette version saura les amuser tout en étant très ludique.

Des mathématiques à la maison

Il existe tout un tas d’autres mini-jeux comme ceux-là qui plairont à tous, avec des univers différents afin de s’adapter aux goûts de chacun. De plus, la plupart des jeux demandent ici à l’enfant quels tables il souhaite réviser, afin d’offrir une expérience plus personnaliser et de l’aider sur des points plus spécifiques.

Un site qui favorisera donc le développement du calcul mental chez les plus jeunes, tout en les divertissant. De plus, il est accessible sur PC comme sur tablettes afin de profiter du tactile, ce qui aidera les plus jeunes. Parfait pour s’éduquer durant cette période compliquée !