Comme nous vous l’indiquions il y a quelques jours, la saison 6 d’Apex Legends arrive à grands pas et débarquera dès le 18 août. Pour l’occasion, une nouvelle Légende sera de la partie. Après avoir vu arriver Revenant durant la saison 4 puis Loba la saison suivante, Rampart compte bien tirer sur tout ce qui bouge durant cette sixième saison.

Comme à l’accoutumée, Respawn distille les nouveaux trailers au fur et à mesure que la nouvelle saison approche. Cette fois, petit focus sur le passé de la nouvelle Légende, qu’il ne faudra pas sous-estimer.

Arrivera-t-elle à faire Rampart ?

En plus d’ajouter une nouvelle arme, un nouveau passe de combat et un système d’amélioration d’armes, cette saison 6 sera avant tout la saison de Rampart. Passée la déception de la dernière légende Loba, qui semble être largement délaissée dans de nombreuses parties, espérons que Ramya Parekh alias Rampart ait plus de succès.

Le lore d’Apex Legends, déjà bien fourni, s’étoffe de nouveau via ce nouveau trailer nous présentant plus en détails la Légende et, surtout, la raison pour laquelle elle a été recrutée pour faire partie des Jeux d’Apex.

On peut d’ailleurs apercevoir de nouveau le mur protecteur qui semble faire partie des compétences de Rampart. Plus que quelques jours à attendre avant de tout savoir et de pouvoir l’expérimenter en jeu.

Pour rappel, Apex Legends est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.