Apex Legends : tout savoir sur la nouvelle Légende Loba

Après une succession de différents trailers, dévoilant à chaque fois un peu plus de détails sur Loba et sur la saison 5 d’Apex Legends, qui débutera dès 19h, les capacités de la 13ème Légende sont enfin connues. Et elles s’illustrent dans une toute nouvelle bande-annonce.

Quelles sont les capacités de Loba dans Apex Legends ?

Annoncée comme une des Légendes risquant d’être une des plus mobiles, Loba compte bien bouleverser la méta en place. Ses capacités, encore floues, viennent juste d’être dévoilées par Respawn Entertainment :

Capacité tactique – Monte-en-l’air : téléportez-vous dans les zones difficiles d’accès en lançant votre bracelet de saut dans la direction voulue

: téléportez-vous dans les zones difficiles d’accès en lançant votre bracelet de saut dans la direction voulue Capacité passive – Regard Aiguisé : apercevez le butin épique ou légendaire à travers les murs avec une portée également à celle de la boutique du Marché Noir

: apercevez le butin épique ou légendaire à travers les murs avec une portée également à celle de la boutique du Marché Noir Capacité ultime – Boutique du Marché Noir : active un dispositif portable vous permettant de téléporter dans votre inventaire le butin à proximité. Chaque Légende ennemie ou alliée peut obtenir jusqu’à deux objets.

La voleuse Loba, qui rejoindra les rangs des jeux d’Apex dès ce soir, risque bien de siphonner le meilleur butin de la carte avec ses capacités ! Pour rappel, la saison 5 amènera également de nouvelles quêtes, un nouveau passe de combat et une mise à jour de le carte.

Apex Legends est disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4.