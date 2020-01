Apex Legends: Revenant s’illustre dans le trailer de la saison 4 « Assimilation »

Respawn Entertainement avait donné rendez-vous aux joueurs ce jeudi 30 janvier pour la mise en ligne du trailer de lancement de la saison 4 d’Apex Legends. La nouvelle légende, à savoir Revenant, entre en scène et tente d’assouvir sa soif de vengeance.

Apex Legends – la saison 4 approche

Comme vous avez surement dû le voir récemment, le studio a pris à revers l’ensemble des joueurs en tuant le personnage normalement prévu pour cette saison 4. En effet, Forge a été assassiné lors d’un précédent trailer par un mystérieux tueur, qui vient tout juste d’être présenté ce soir.

Dans cette nouvelle vidéo, on y voit l’assassin Revenant en quête de vengeance. Cette nouvelle légende arbore une image plutôt sombre et sans pitié. Même si aucune de ses capacités n’a pour le moment été révélée, on peut voir que le personnage peut prendre une forme différente et même disparaitre sous forme de fumée. Les paris sont ouverts en attendant l’officialisation de ses possibilités.

Assimilation – quoi de neuf ?

Sur le site officiel, le studio vient de poster quelques précision concernant les nombreux changements à venir sur cette prochaine saison. Tout d’abord, la saison 4 arrivera dès ce 4 février prochain. Bien évidemment, Revenant sera de la partie.

Nous avons l’arrivée d’un tout nouveau Pass de Combat, qui comme chaque saison permettra de débloquer tout un tas d’objets cosmétiques et autres avantages. Une nouvelle arme fera son arrivée, ce sera un fusil de précision à verrou nommé le Sentinel.

Un nouveau système de classement sera mis en place. En effet, les places en ligue Predator seront désormais chers car elles seront réservées uniquement aux 500 meilleurs combattants. Pour connaître les différentes nouveautés de ce système de classement, n’hésitez pas à jeter un oeil juste ici.

Ne ratez pas le lancement de cette saison 4 d’Apex Legends qui se fera le 4 février prochain, car des cadeaux de connexions seront distribués afin de fêter le premier anniversaire du titre.