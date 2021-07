Aperçu Encased – Un CRPG rétro qui a des arguments

Développé par le studio Dark Crystal Games, Encased est un RPG en vue isométrique qui se veut être un successeur spirituel des premiers Fallout même si des licences comme Wasteland ou Divinity Original Sins parleront à plus de monde étant donné que la franchise de Bethesda est aujourd’hui bien loin de ce modèle. Actuellement disponible en accès anticipé sur Steam, nous avons pu jouer à une version un peu plus avancée que ce qui est proposé actuellement. De quoi nous faire une idée afin de savoir si ce RPG à l’ancienne est prometteur ou non.

Under the Dome

Bien que l’on soit dans un univers de science-fiction, Encased propose d’emblée un contexte historique assez intéressant avec une uchronie qui nous transporte dans les années 70. Alors en pleine Guerre Froide, l’arrivée d’un mystérieux dôme va changer la donne et mettre fin au conflit. D’origine inconnue, ce dôme situé dans un énorme désert regorge d’anomalies en tous genres. Afin de l’étudier, une organisation du nom de CRONUS décide de prendre le contrôle des alentours et d’y envoyer des expéditions. Vous démarrez justement en tant qu’employé de CRONUS qui participe à l’exploration de ce mystérieux endroit.

Comme tout bon RPG du genre, il vous sera possible de choisir parmi une palette de personnages prédéfinis ou bien d’en créer de tout pièce en assignant les statistiques, les talents ainsi que le background. Le titre peut sembler intimidant mais malgré ses exigences pour coller avec les joyaux du passé, il reste assez « accessible » à la manière d’un Dinity Original Sin grâce à 4 modes de difficulté qui s’accommodera avec l’expérience de chacun. Malgré tout, nous sommes agréablement surpris par la profondeur du titre qui ravira les amateurs cherchant une expérience plus authentique et moins édulcorée.

Votre personnage est ainsi défini par une aile (comme celle que l’on a choisi « l’aile noir » qui est une voie militaire laissant principalement parler la force en gros), des attributs (force, perception, charisme…), des traits, et des compétences de combat et d’exploration. Tout ceci déterminent vos approches durant les affrontements et le déroulement de votre aventure en général. Dans notre cas, pas besoin de réfléchir pour ouvrir une porte puisque notre soldat pouvait les défoncer facilement par la force. En outre, étant spécialisé dans les armes lourdes, cela nous fermait les portes à d’autres talents comme les attaques psionics faisant intervenir la psyché. Et ce ne sont que deux exemples parmi tant d’autres.

Heureusement, le tutoriel est bien amené et nous explique les bases pas à pas puisqu’avant de partir du dôme, nous avons le droit à une petite session d’entrainement aux différentes tâches, à un équipement adapté et à un briefing de notre mission. Comme tous les premiers PNJ du jeu, on ne sait finalement pas grand chose sur ce dôme ni même son origine si ce n’est qu’il provoque des anomalies et recèle des artefacts aux effets divers et variés. A partir de là, il a gagné toute notre attention. Une bonne mise en bouche en somme.

Du peaufinage nécessaire

Il faudra cependant y investir du temps car à moins d’aller vite et de passer à côté de toute la narration, il sera nécessaire de prendre son temps en parlant aux nombreux PNJ et de lire tous les dialogues afin de disséquer l’univers qui nous entoure. Le rythme pourra donc être assez lent et surtout textuelle, mais toujours passionnant pour le moment. Certaines conversations ne déboucheront sur rien, d’autres révèleront des détails importants, et finalement d’autres encore découleront à des situations annexes comme à la base où l’on déniche des travailleurs en train de jouer illégalement dans les toilettes à des jeux d’argent. Bref, le signe d’un monde rempli mais qui a encore besoin de peaufinages au niveau des doublages, de la traduction française encore incomplète, et quelques bugs mineurs (rien qui n’ait entravé notre progression).

Pour le moment Encased est assez prometteur mais semble rester dans les codes bien établis du genre à la manière des modèles cités. Que ce soit l’exploration ou les combats au tour par tour, tout est maitrisé dans l’ensemble même si l’on pourra regretter le côté un peu cheap des modèles de personnages, ainsi que les animations par rapport aux décors qui sont assez réussis dans l’ensemble. On ne divulgachera pas les événements mais le titre prend un tournant assez rapidement après nos débuts, de quoi nous donner envie de continuer notre périple, mais seulement lorsque le soft sera complet afin d’en profiter dans les meilleures conditions possibles.