Aokana: Four Rhythm Across the Blue arrive en Europe le 21 août avec une édition limitée

Alors que le jeu est déjà disponible depuis bientôt quatre ans sur l’archipel nippon (trois sur Switch) et depuis l’été dernier sur Steam, PQube nous a fait la bonne surprise il y a quelques semaines d’annoncer une localisation européenne pour Aokana: Four Rhythm Across the Blue. Désormais, nous avons une date de sortie précise ainsi qu’une édition limitée.

Rendez-vous cet été

Toujours dans les bons plans pour proposer des localisations de visuel novel, PQube s’occupera donc de la publication occidentale du jeu Aokana: Four Rhythm Across the Blue. Le titre fera son entrée sur PlayStation 4 et Nintendo Switch le 21 août prochain. Il sera disponible en version numérique mais également à travers une édition limitée la console de Nintendo avec une version physique et un artbook de 100 pages, déjà en précommande sur le site officiel.

Dans Aokana, on y suit l’histoire de Masaya Hinata dans un monde alternatif. Fortement basé sur la narration au vu de son étiquette visuel novel, le titre ne sera traduit qu’en anglais, comme il fallait s’y attendre avec ce genre de jeux. Sur Steam, les scènes sexuellement explicites avaient déjà été retirées (sauf en passant par un patch) – étant donné que le héros à des moments intimes avec les héroïnes – et les versions consoles suivent évidemment le pas.