Secret Level : le jeu vidéo va faire son show sur Prime Video

Love, Death & Robots dont la première saison a été diffusée en 2019, a instantanément gagné le statut d’oeuvre culte. Série d’animation produite par Joshua Donen, Davind Fincher, Jennifer et Tim Miller, elle propose une variété d’histoires et d’approches artistiques. Depuis plusieurs mois maintenant, Deadline indique qu’Amazon comptait reproduire le principe et l’appliquer au jeu vidéo. Le principe se nomme Secret Level, et son annonce a été l’un des grands moments de l’Opening Night Live de la Gamescom.

Tim Miller, très ému, et l’équipe de Blur Studio ont mis les petits plats dans les grands pour cette série d’anthologie qui comprendra 15 épisodes pour autant d’univers vidéoludiques abordés. Avant de passer à la liste des univers concernés, rappelons que Blur Studio est là depuis des années, et que la structure a oeuvré sur les cinématiques de nombreux titres dont GTA 3. Tim Miller a justement indiqué que c’est cette volonté de perpetuer cet héritage qui leur a donné envie de développer Secret Level. Concernant les licences utilisée pour cette série qui sera disponible le 10 décembre 2024 sur Amazon Prime Video, il y a de grandes chances qu’elles vous parlent.

Une foule de licences repensée pour la télévisions par les créateurs de Love, Death & Robot

Toujours selon Deadline, dont les dires ont été confirmés par la première bande-annonce diffusée, Secret Level donnera sa propre vision des univers suivants :

● Armored Core

● Concord

● Crossfire

● Donjons & Dragons

● Exodus

● Honor of Kings

● Mega Man

● New World : Aeternum

● Pac-Man

● PlayStation (plusieurs franchises dont God of War et Ghost of Tsushima)

● Sifu

● Spelunky

● The Outer Worlds

● Unreal Tournament

● Warhammer 40,000

Amazon, Tim Miller et Blur Studio présentent cette production comme une nouvelle série animée pour adulte. Autrement dit, l’idée n’est absolument pas d’édulcorer les franchises choisies. Reste à savoir si la réussite sourira à Prime Vidéo, qui a acquis une certaine aura après la franche réussite de la série Fallout. En tout cas, les spectateurs ayant laissé des commentaire sur YouTube et les réseaux sociaux semble d’ores et déjà séduits par la proposition de Secret Level.