Alors que la Fête des œufs bat son plein depuis le 1er avril, et se terminera en apothéose le 12 avril prochain, un grand nombre de joueurs s’est plaint de voir leur session de pêche réduite à une session de pêche aux œufs. Nintendo a décidé de corriger le tir, en baissant notamment le taux d’apparition des œufs aquatiques.

Une très bonne nouvelle !

Ce taux d’apparition était tellement élevé que nous vous avions fait part d’une petite astuce pour éviter d’en pêcher, elle reste malgré tout toujours d’actualité si vous ne voulez vraiment en pêcher aucun. Mis en place ce matin, voici les détails du patch 1.1.4 :

Baisse du taux d’apparition des œufs aquatiques

Correction d’un bug avec Djason qui empêchait de recevoir le bon modèle de trophée

Les œufs seront plus facile à attraper le jour de la Fête des œufs (12 avril)

Pour mettre à jour Animal Crossing New Horizons, cliquez sur « + » en sélectionnant votre jeu, puis sur « Mise à jour » et « Via internet ». Le jeu se mettra rapidement à jour et vous pourrez repartir à la pêche aux poissons !

Pour rappel, Animal Crossing New Horizons est disponible sur Nintendo Switch. N’hésitez pas à vous diriger vers notre guide complet pour tout savoir sur le jeu, et découvrir un très grand nombre d’astuces !