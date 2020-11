Animal Crossing New Horizons nous présente sa mise à jour d’hiver

Après avoir dignement fêté Halloween avec Jacqu’O, c’est au tour des fêtes de fin d’année de débarquer sur Animal Crossing New Horizons, dans une mise à jour disponible le 19 novembre.

Vive le vent, vive le vent d’hiver

Bien qu’Halloween soit terminée, pas question de se débarrasser de ses citrouilles pour autant, car vous en aurez besoin pour le premier événement de cette mise à jour : Le jour du partage, soit la version insulaire de Thanksgiving. Le 26 novembre, vous ferez ainsi la connaissance du chef Dindou, que vous devrez assister dans sa préparation de plats en lui apportant les ingrédients nécessaires.

La neige viendra ensuite marquer le début de l’hiver et annoncer l’arrivée du Jour des cadeaux le 24 décembre, où le renne Rodolphe viendra vous rendre visite pour que vous l’aidiez dans sa distribution de cadeaux.

En parallèle à ces deux nouvelles fêtes, l’arrivée de la neige sera l’occasion de ramasser des flocons pour la fabrication de nouveaux meubles, ou encore faire des bonshommes de neige. Cette nouvelle mise à jour apportera également avec elle de nouvelles coiffures et mimiques pour pousser encore un peu plus la personnalisation et l’expressivité de nos villageois. Une nouvelle extension de l’espace de rangement sera également disponible auprès de Tom Nook, et il sera enfin possible de transférer son île d’une Switch à une autre.

Enfin, la prochaine mise à jour du jeu devrait avoir lieu fin janvier, pour préparer le carnaval aux côtés de Roberto.