Amazon : Le Prime Day revient du 16 au 17 juillet, comment bien se préparer et récupérer les jeux offerts aux abonnés

Quand aura lieu le Prime Day d’Amazon ?

Le Prime Day revient régulièrement au cours de l’année et cet été, il s’inscrit une nouvelle fois en plein milieu de la période des soldes. Vous pourrez profiter des offres du Prime Day du 16 juillet à 00h01 au 17 juillet à 23h59.

Deux jours durant lesquels vous pourrez trouver des milliers d’offres dans de nombreux rayons du site, tout en profitant des avantages liés aux autres services Prime, comme Prime Gaming.

Quels sont les jeux offerts durant le Prime Day ?

Amazon cherche à renforcer son service Prime Gaming, et c’est pourquoi il profite du Prime Day pour offrir un peu plus de jeux que d’habitude à ces abonnés. Durant la période de juillet, 17 jeux sont proposés pour les abonnés, à savoir :

Et c’est sans compter tous les autres comme Weird West, Mythforce ou Genesis Noir qui sont eux aussi déjà dans le catalogue. Attention toutefois, les trois derniers jeux que sont Rise of the Tomb Raider, Chivalry 2 et Suicide Squad: Kill the Justice League ne sont compris dans l’abonnement que durant la période du Prime Day, donc pendant 48 heures.

Pour vite ajouter tous ces jeux à votre bibliothèque, rendez-vous sur le site de Prime Gaming et connectez-vous à votre compte Amazon Prime. Sur la page d’accueil, les jeux compris dans l’abonnement seront visibles. Il faut vous rendre sur la page de chaque jeu pour ensuite cliquer sur « Obtenir le jeu » afin qu’il soit ajouté à votre compte, sans frais supplémentaire. Dès lors, vous aurez des instructions spécifiques à chaque jeu concernant l’installation (qui peut être via GOG, Epic Games Store…).

Comment profiter du Prime Day d’Amazon ?

Vous vous en doutez certainement, le seul moyen d’avoir accès aux offres du Prime Day, c’est d’être abonné à Amazon Prime. En étant abonnés, vous pourrez profiter de ces réductions directement sans autre condition. . Pour s’abonner à Amazon Prime, il faut compter 69,90 € à l’année (ou 6,99€ par mois).

Vous pouvez profiter de 30 jours d’essai gratuits à Amazon Prime. Il s’agit là d’un bon moyen pour profiter des offres du Prime Day, ainsi que des jeux offerts, sans débourser un centime. Veillez simplement à désactiver le renouvellement automatique si vous ne souhaitez pas payer le mois suivant.

Durant cette période d’essai, vous aurez aussi accès aux autres services Prime comme le catalogue Amazon Prime Vidéo (l’abonnement avec publicités), mais également Audible, qui permet d’écouter des milliers de livres audio durant cette période d’abonnement.

Comment bien se préparer pour le Prime Day ?

Durant le Prime Day, vous aurez droit à des offres flashs qui ne durent que quelques heures ainsi qu’à des offres plus globales, avec un stock moins limité. Il est donc très important de savoir ce que vous prévoyez d’acheter et pour cela, rien de mieux que de faire une liste d’envie sur Amazon. Le jour même, durant le Prime Day, vous n’aurez ainsi qu’à vous rendre sur votre liste pour voir si les articles voulus sont en réduction afin de vite les ajouter à votre panier s’ils sont soldés.

Et si vous recherchez simplement à mettre la main sur un bon plan qu’il ne faut pas manquer, sans avoir d’idée précise en tête, pensez à consulter le Baromètre des ventes. Vous y trouverez les articles qui sont les plus surveillés du moment, et bien souvent, il s’agit de ceux qui sont soldés, surtout durant le Prime Day. Vous pouvez sélectionner les catégories qui vous intéressent le plus ici, comme le jeu vidéo ou le domaine de l’high-tech, afin d’avoir un rapide tour d’horizon des offres immanquables du moment.