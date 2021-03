Amazon Games ouvre un studio à Montréal pour un jeu multijoueur AAA

On pensait que Amazon Games était mal en point, suite à des enquêtes qui révélait les sombres dessous du géant américain, qui a bien du mal à se lancer sur le marché du jeu vidéo. Après l’échec Crucible et les multiples reports de New World, Amazon Games signe et persiste en annonçant l’ouverture d’un nouveau studio basé à Montréal.

Un nouveau AAA dans l’esprit de Rainbow Six Siege ?

Amazon n’a visiblement pas envie de répéter les erreurs de Google. Malgré une série d’échecs, l’entreprise américaine croit en son potentiel et se prépare pour l’ouverture de son studio à Montréal, qui est donc le quatrième studio Amazon Games en plus de ceux basés à Seattle, orange County et San Diego.

Le nouveau studio est en pleine phase de recrutement et on sait déjà qu’un jeu AAA est en préparation. Et selon les dires de Cristoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games, ce nouveau jeu devrait être orienté vers le multijoueur :

« L’équipe de notre nouveau studio, hautement qualifiée et expérimentée, reflète notre ambition de recruter les plus grands talents pour créer les meilleurs jeux possibles. L’équipe de Montréal nous apporte ainsi son expertise des jeux en ligne ainsi qu’une passion pour la création d’expériences multijoueur centrées sur la communauté. J’ai hâte de voir cette équipe s’investir auprès de nos clients, de la voir grandir et développer son premier projet. »

Ce n’est en rien étonnant, puisque l’on retrouve des anciens développeurs de Rainbow Six Siege à la tête de ce nouveau studio, comme Luc Bouchard ou encore Xavier Marquis. Ce dernier déclare d’ailleurs :

« Suite à nos 8 années d’expérience avec Siege, nous sommes excités de repartir sur une page blanche et profiter de toute la liberté que nous offre Amazon pour créer une expérience unique. Dès nos premières discussions, nous avons été sensible à leur vision stratégique long terme, ainsi que l’étendue de leurs expertise technique. C’est un plaisir de pouvoir collaborer avec Amazon Games et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée créer un studio ensemble. »

Reste maintenant à voir ce à quoi ressemblera ce jeu, même s’il faudra probablement attendre quelques années pour cela.