Aetheris : Notre interview avec Corto Laly, directeur créatif du jeu

L’intriguant Aetheris s’est présenté plus en détails lors de notre dernier AG French Direct, et nous avons pu vous en dire un peu plus sur les spécificités du jeu avec un aperçu inédit du titre. A cette occasion, nous avons pu poser quelques quelques question à Corto Laly de Wild Wits Games, pour en savoir un peu plus sur ce titre qui mélange les genres, et qui marque l’esprit grâce à sa direction artistique pas comme les autres.

Retour sur le Kickstarter

Tout d’abord, merci pour cette interview ! Pouvez-vous rapidement vous présenter, qui êtes-vous et quel est votre rôle sur le jeu ? Est-ce que vous pouvez nous résumer Aetheris en quelques mots ?

Bonjour, je suis Corto Laly, le directeur créatif du jeu Aetheris. Sur Aetheris je m’occupe principalement du gameplay et de m’assurer que l’ensemble de l’équipe s’approprie bien les intentions artistiques de notre jeu.

Aetheris en quelques mots c’est… un rogue-like tactique coopératif avec une direction artistique originale.

Comment avez-vous vécu votre campagne Kickstarter ?

Haaa le baptême du feu, ça a été l’occasion pour nous de savoir si oui ou non il y avait un public pour notre jeu (et heureusement il y en a un !).

Ça a été à la fois très stressant et très formateur pour l’équipe (nous sommes tous sur notre premier jeu). On a pu se confronter aux critiques, espérances du public et ainsi ajuster notre proposition.

Même si le palier n’a pas été atteint sur Kickstarter, aimeriez-vous toujours produire une version Switch ?

Oui c’est clairement quelque chose que l’on espère.

Précisions sur le gameplay

Aetheris nous promet de vivre notre propre aventure façon jeu de rôle, avec des choix de décisions à prendre. Jusqu’à quel point ces choix auront une incidence sur l’aventure que l’on va vivre, ou est-ce qu’ils vont simplement modifier un chemin mais nous faire retomber sur la même ligne directrice ? Est-ce que l’on aura droit à des fins différentes ?

Dans une certaine mesure plutôt la première option, vos choix auront un impact notable sur les habitants des contrées sauvages et de leur fin mais… Le joueur n’est pas au dessus des lois de l’univers, certains évènements auront lieu quoi que le joueur choisisse de faire, mais la façon dont serons vécu ces évènements ne dépendra que du joueur.

En parlant de choix, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le système de la roue des réactions ? Est-il possible qu’à terme, des personnages prennent des choix totalement opposés à ce que l’on aura essayé de construire au long de l’aventure ?

La roue de réaction est là pour une particularité du jeu que je ne veux pas spoiler, mais en effet, parfois, il faudra s’accommoder des choix des personnages joués. Après libre à vous de les laisser agir à leurs guises ou non, mais tout se paye !

Jusqu’à combien de personnage pourra-t-on recruter ? Est-ce que chaque membre de l’équipe a droit à sa propre histoire ?

Alors dans Aetheris, les personnages (vazzard) construisent leur histoire au fil de leur aventure, on porte le destin d’un village qui n’a pas encore été confronté aux duretés du monde extérieur. A vous d’écrire la propre histoire de chacun de ces vazzards. Nous pouvons au maximum partir à l’aventure avec 4 vazzards.

Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le mode Exodus et sur la manière dont il bouleverse l’expérience ?

Contrairement au mode campagne, dans le mode Exodus, le joueur doit tout faire pour ne pas se faire engloutir par un étrange brouillard, ce qui implique une course contre la montre. Concrètement, cela pousse le joueur à prendre des décisions bien différentes de celles de la campagne.

Avez-vous une anecdote ou une histoire insolite à raconter ? Quelque chose qui vous a marqué ou une anecdote de développement sur le jeu ?

Fun fact, le jeu devait s’appeler Spirits au départ mais tout le monde pensait au film d’animation…

Un dernier mot pour nos lectrices et lecteurs ?

Ajoutez-le à votre liste de souhaits sur Steam si vous aimez ce que vous voyez !

Nous remercions Corto Laly pour son temps et pour ses réponses. Aetheris sera disponible sur Steam. Vous pouvez aussi retrouver tous les autres jeux présentés lors de l’AG French Direct sur la page Steam de l’événement.