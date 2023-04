Voici le nouveau design de nos actualités, d’autres changements arrivent

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous travaillons sur de nombreuses refontes de notre site. Soucieux de vous proposer la meilleure expérience possible sur nos supports, nos équipes travaillent d’arrache-pied pour vous proposer des nouveautés et une modernisation de nos outils. Après avoir déployé une nouvelle page d’accueil, voici que nous mettons à jour nos articles. Découvrez les changements !

Les actualités sur ActuGaming font peau neuve

Depuis bientôt un an, de nombreuses choses ont évolué sur notre site : nous avons commencé par changer notre listing des tests pour rechercher et filtrer plus facilement nos critiques, avant de déployer une toute nouvelle page qui vous liste les sorties jeux vidéo à venir. Il y a quelques semaines, après avoir révisé nos couleurs, c’est une toute nouvelle homepage qui a débarqué : plus complète, plus agréable, elle était l’occasion de se mettre à jour avec un contenu dynamique et plus proche des standards actuels.

Nous continuons notre travail de refonte avec cette fois-ci, un ravalement de façade pour nos articles, englobant une refonte de nos actualités et de nos guides/astuces. Certains et certaines l’ont peut-être déjà remarqué ces dernières heures, nous avons entièrement revu l’affichage des articles avec comme priorité : vous, et votre plaisir de lecture. Pour cela, nous avons compilé vos (très) nombreux retours suite au sondage que nous avions lancé fin 2022 et avons essayé de faire au mieux pour répondre à vos besoins.

Cela passe par une police légèrement plus grosse et mieux aérée, un espace de lecture plus agréable et un design plus moderne. Le tout a été pensé pour bien s’intégrer à nos thèmes sombre et clair. Mais c’est avant tout la version mobile qui a connu les plus grandes améliorations, avec l’emphase mis sur le plaisir de lecture et une expérience utilisateur mieux pensée. Bien sûr, nous n’oublions pas d’être un site avant tout et avons fait en sorte de prioriser les temps de chargement et les standards actuels, notamment pour le référencement et les critères de performances.

Cependant, nous devons également monétiser notre site pour tenter de survivre financer les serveurs. Ainsi, les emplacements publicitaires ont été repensés. La pression pub (sous-entendu le nombre d’encarts) n’a pas augmenté, mais nous avons fait en sorte que celle-ci soit plus agréable pour vous. Nous ajouterons d’ailleurs un remaniement du haut de page, pour avoir un encart stable et fixe, qui permettra d’intégrer les publicités de façon plus naturelle, tel que l’habillage, déjà existant. Vous pourrez apercevoir le changement dans les prochains jours.

Si nos articles connaissent un petit coup de jeune, quelques autres changements ont été apportés. Vous retrouverez par exemple une redirection vers la fiche du jeu évoqué dans l’actualité en bas de page, ou un comparateur de prix pour précommander/acheter vos jeux au meilleur prix tout en soutenant notre site (votre soutien est très important pour garantir notre indépendance et la gratuité de l’information !). Nos galeries d’images (diaporamas) sont également plus jolies, plus agréables, permettant de mieux s’y retrouver (ce qui se ressent surtout sur nos guides et soluces).

Bientôt les tests… et le reste ?

📢 Avis à nos lecteurs et lectrices qui aiment régulièrement lire des tests JV 🧐 Qu'aimeriez-vous voir évoluer dans un test (écrit) ? Quelles informations aimeriez-vous avoir directement sous les yeux ? 🤔 Nous préparons une refonte de nos tests et souhaitons votre avis ! ⤵️ — ActuGaming (@ActuG) March 28, 2023

Vous vous en doutez, nous n’arrêterons pas ici : ce travail de refonte va bientôt s’étendre à nos autres pages. Prochain objectif ? Moderniser nos tests de jeux vidéo (et tech). Si nous souhaitons garder avant tout un plaisir de lecture optimal avec une navigation dénuée de distractions (publicités, encarts inutiles…), nous avons tout de même de nombreuses idées pour apporter un coup de jeune à ces tests.

Mais nous avons également besoin de vos suggestions : comme toujours depuis la création du site, votre avis est particulièrement important dans nos démarches d’amélioration du site. Nous souhaitons faire d’ActuGaming, un média construit par ses lecteurs et lectrices. Certes, nous n’oublions pas d’être un site qui a besoin de faire manger son équipe et continuerons à faire des compromis, mais nous voulons améliorer nos outils avec vous.

C’est pour cela que nous vous lançons la pierre : n’hésitez pas à nous dire dans les commentaires (ou sur nos réseaux sociaux), qu’aimeriez-vous avoir dans nos tests ? Que souhaitez-vous voir évoluer dans un test écrit sur notre site ? Quelles sont les informations que vous aimeriez avoir directement sous les yeux ? Et si justement, si vous ne lisez pas régulièrement des tests JV, qu’est-ce qui pourrait vous faire changer d’avis ? Souhaitez-vous des informations complémentaires (durée de vie, accessibilité…) et si oui, lesquelles ?

La refonte arrivera prochainement et avons déjà commencé à compiler vos retours dans notre sondage de fin 2022 mais nous prendrons très à cœur les retours que vous ajouterez à cet article. En parallèle, sachez que nos fiches de jeu et d’autres pages seront modernisés. Enfin, nous avons encore quelques améliorations et corrections à apporter à notre homepage et nos actualités, qui seront déployées en parallèle. Cependant, actuellement, aucun plan de relance pour notre application mobile, faute de moyens.

Je termine cet article à titre personnel pour vous remercier de votre soutien. Vous n’êtes pas sans savoir que la presse jeu vidéo à quelques (beaucoup trop de) difficultés et essayons de faire du mieux que nous pouvons pour tirer notre épingle du jeu. Vos commentaires nous font chaud au cœur. Et vous connaissez sans doute la chanson, mais vos réactions/partages sur les réseaux sociaux, la désactivation de votre Adblock ou encore vos précommandes via nos liens affiliés sont des actions qui nous aident terriblement. Je me joins à toute notre équipe pour remercier votre soutien sans faille.