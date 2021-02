Activision confirme qu’un nouvel épisode de Call of Duty sortira bien cette année

C’est probablement l’information la plus évidente de la semaine, mais Activision a confirmé que le rythme annuel de Call of Duty allait bien continuer à l’occasion de son dernier rapport financier. Rien de plus étonnant lorsque l’on voit à quel point la licence est lucrative pour l’éditeur.

L’évidence confirmée face à des chiffres en hausse

C’est donc Dennis Durkin, directeur des finances, qui a confirmé qu’un nouvel épisode « premium » de Call of Duty allait sortir, autrement dit un jeu à destination des consoles et PC et qui ne sera pas un free-to-play comme Call of Duty Warzone. Ce dernier sortira encore une fois dans le dernier trimestre de l’année. Avec le succès de ce dernier, on aurait pu effectivement se demander si Activision n’allait pas revoir son schéma de sortie annuelle, mais 2021 ne fera pas exception.

Les ventes de la série ont d’ailleurs augmenté de 40% en 2020, avec un grand bond réalisé dans les ventes dématérialisées. En réunissant tous les épisodes joués à l’heure actuelle, la licence comptait même 100 millions de joueurs actifs à travers le monde en 2020.

Face à cet engouement, Activision dit vouloir appliquer le modèle de la marque à d’autres licences. Il ne serait donc pas étonnant de voir des jeux mobiles et des jeux free-to-play en provenance d’autres licences de l’éditeur débarquer prochainement, afin de reproduire ce succès.