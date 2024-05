La Guerre Froide reprend du service avec Call of Duty: Black Ops 6

Comme chaque année, la sortie du nouveau Call of Duty est un événement bien orchestré par le marketing d’Activision, mais malheureusement, elle n’est pas à l’abri des fuites. Le logo avait en effet fuité sur la toile via une publicité dans un journal papier.

A dark new chapter of the Black Ops franchise begins. Call of Duty: #BlackOps6 pic.twitter.com/db3lPR0ibI — Call of Duty (@CallofDuty) May 23, 2024

C’est une bonne nouvelle pour les fans, car Black Ops est une série très appréciée au sein des Call of Duty. Elle a débuté avec Call of Duty: Black Ops en 2010, en nous plongeant dans des opérations secrètes durant la Guerre Froide. Elle est réputée pour ses récits profonds qui mélangent événements historiques et éléments fictifs, ainsi que pour son mode zombie emblématique. Les titres suivants, dont Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 4, et Black Ops Cold War, ont ensuite étendu l’intrigue à des conflits plus avancés.

D’après les premières informations disponibles, le titre est développé par Raven Software et Treyarch. Un premier key art a également fuité, reprenant la pose habituelle des couvertures des différents FPS de cette branche. Certains fans seront peut-être déçus de constater qu’il ne s’agit pas d’Adler.

Breaking: Call of Duty: Black Ops 6 Key Art pic.twitter.com/FdfgSiXRmj — CharlieIntel (@charlieINTEL) May 23, 2024

Nous en saurons donc plus juste après le Xbox Games Showcase qui aura lieu le 9 juin prochain. Microsoft a d’ailleurs mis à jour le visuel en dévoilant ce qui avait été dissimulé.