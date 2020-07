A Plague Tale : Innocence passe le cap du million d’unités vendues

L’année dernière, Asobo Studio avait créé la surprise avec A Plague Tale : Innocence, qui a été très bien reçu par la presse et les joueurs, et qui avait même décroché au sein de notre équipe le prix du meilleur jeu d’aventure et celui de la meilleure bande-son lors de nos AG Awards 2019. Et il faut croire que beaucoup de monde s’est laissé tenté par le titre, puisqu’il passe aujourd’hui un cap important.

We're thrilled to announce that A Plague Tale: Innocence has sold over a million copies worldwide!

This wouldn't have been possible without our community and we'd like to thank every one of you for supporting the game and @AsoboStudio ❤️🐀! pic.twitter.com/YQacwAemIo

— A Plague Tale (@APlagueTale) July 1, 2020