A Plague Tale : Requiem dévoile une longue séquence de gameplay et sa date de sortie

Aperçu plusieurs fois lors de la Summer Game Fest avec un très beau trailer de gameplay et un making-of des coulisses du développement, le prochain jeu des bordelais d’Asobo Studio, A Plague Tale : Requiem, nous donnait une nouvelle fois rendez-vous ce jeudi 23 juin à 18h heure française pour un showcase dédié au jeu, diffusé sur la chaine Youtube de Focus Entertainment, avec en prime, une belle séquence de gameplay à retrouver ci-dessous et la révélation tant attendue de la date de sortie du jeu.

Préparez donc votre fin d’année puisque c’est officiel, A Plague Tale : Requiem sortira le 18 octobre prochain sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch (via le cloud) ainsi que sur le Xbox Game Pass dès sa sortie. Et surprise, les précommandes (dont celles du Collector du jeu) sont dès à présent ouvertes.

Amicia et Hugo seuls contre tous

Notre plongée dans cette séquence de gameplay de plus de 10 minutes débute alors que nos héros, Amicia et Hugo De Rune, deux frères et sœurs forcés de fuir à cause de la menace de l’Inquisition et de la Peste Noire, font une petite pause sur une balançoire. L’atmosphère musicale immersive à souhait semble de retour avec une composition de nouveau signée Olivier Derivière. Alors que nos deux compères se présentent à une ville pour demander leur chemin menant vers une île mystérieuse, l’Inquisition débarque pour les traquer.

Ils se retrouvent alors obligés de se cacher, encore, grâce à l’aide d’un habitant. Les voilà donc en train de fuir et de traverser une carrière d’ocre poursuivis par des soldats voulant éperdument les attraper. L’occasion pour Hugo de nous remontrer l’utilisation de son don d’ubiquité afin de repérer les éventuels adversaires présents dans les environs et derrière les murs, grâce à l’odeur de leur sang.

On retrouve également une Amicia désormais bien plus forte que précédemment (bien que fragile dans une partie de la séquence), avec une réelle transformation physique et morale, n’hésitant pas à traquer puis éliminer les adversaires se mettant en travers de son chemin, pour préserver intacte sa famille, grâce à l’utilisation d’un couteau permettant des éliminations furtives composées de diverses animations réussies, tandis que son arbalète lui permettra d’abattre ses ennemis à distance dans des séquences bien plus orientées Action.

Infiltration, utilisation de l’environnement et fuite sont donc au programme d’un gameplay semblant donc reprendre les bases de ce qu’était A Plague Tale : Innocence tout en renforçant la formule avec notamment l’ajout d’une roue de sélection pour les armes, permettant de voir à l’oeuvre des lancers de pots, de pierres, de feu ou encore de Salpêtre pour brouiller les pistes, aveugler les ennemis ou éteindre les feux environnants, ou encore la possibilité pour Hugo de contrôler des nuées entières de rats afin de s’en servir à leur escient comme nous avons pu le voir à la fin de ce trailer, une nouveauté qui attisera assurément la curiosité des joueurs et joueuses.

Cette présentation nous a permis de nous rendre compte d’un réel gap visuel entre le premier opus et cette suite, avec des environnements encore plus travaillés, un sound design aux petits oignons ou encore une modélisation des visages et expressions faciales d’un rendu impeccables, sûrement dus au studio de motion-capture récemment acquis par le studio.

L’éditeur nous précise par ailleurs que A Plague Tale : Requiem bénéficiera sur PC des toutes dernières technologies signées Nvidia, à savoir le Ray tracing et le DLSS pour permettre une qualité inégalée sans rogner sur les performances du jeu.

Une édition collector au poil

Déjà annoncée précédemment, l’édition Collector du jeu a dors et déjà ouvert ses précommandes sur toutes les plateformes et peut être retrouvée sur le store officiel de l’éditeur au prix de 189,99€ tout de même. A noter que cette édition contient :

Le jeu en version digitale sur PC ou physique sur PS5 et Xbox Series X|S (avec une jaquette exclusive à la boutique en ligne)

Une statuette en résine d’Amicia et Hugo de 21 cm de hauteur, finement peinte et détaillée

3 lithographies des paysages du jeu au format A4

La broche en métal d’Hugo, en forme de plume d’environ 6 cm de long

Le vinyle 45 tours comportant 2 pistes du thème du jeu composé par Olivier Derivière

Sachez également que tout sera rangé dans une belle boite d’environ H 30 cm x L 27,2 cm x P 23 cm et que tous les possesseurs de l’édition Collector du jeu recevront également des bonus digitaux en jeu qui sont une apparence « Red Damsel » pour l’arbalète d’Amicia, 13 objets cosmétiques exclusifs pour Amicia et divers bonus de ressources pour prendre de l’avance sur votre récolte.

Chose originale, si vous étiez assidus et donc présents lors du compte à rebours menant à la présentation, vous avez pu entendre deux titres musicaux (d’environ 4 minutes chacun) composés par Olivier Derivière, qui peuvent être achetés directement sur la plateforme de vente de l’artiste au prix de 1,99€.

Une belle présentation pour un jeu très attendu car ayant réussi à allier narration et gameplay efficaces et qui semble tout aussi prometteur avec ces environnements magnifiés et une formule consolidée. Réponse en fin d’année. Pour rappel, A Plague Tale : Requiem est désormais attendu pour le 18 octobre prochain.