A Musical Story nous en dit plus sur son gameplay et son concept en vidéo

Mêlant aventure narrative et jeu musical, A Musical Story avait de quoi interpeller lors de sa première annonce il y a de cela quelques mois, notamment grâce à sa direction artistique originale. Le titre revient aujourd’hui à l’occasion de l‘AG French Direct avec une nouvelle vidéo commentée par Charles Bardin, game designer et co-compositeur au sein du studio Glee-Cheese.

Un jeu narratif qui groove

Cette nouvelle présentation du jeu s’attarde donc sur le concept de A Musical Story, où il faudra revivre les souvenirs d’un musicien nommé Gabriel, plongé dans le coma. Afin de l’aider à retrouver la mémoire, il faudra retenir des partitions à l’oreille pour ensuite tenter de les reproduire à l’écran, ce qui débloquera l’accès à un souvenir.

Le titre se présente donc comme un nouveau genre de jeu musical, avec une narration très fortement imbriquée à l’intérieur, et qui demande justement de la mémoire pour bien réinterpréter les morceaux demandés. Ici, pas de curseur indiquant quand taper la bonne note, tout reposera sur votre sens du rythme.

Pour en savoir plus sur A Musical Story, vous pourrez prochainement retrouver une interview complète en compagnie de Charles Bardin, où l’on reviendra sur les origines du jeu, ses inspirations et ses particularités. Quant à la sortie du jeu, elle est toujours fixée à fin 2021 sur PC (Steam & GOG), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et iOS.

